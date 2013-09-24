30 فتاة من «روافد» يشاركن أيتام الشرقية فرحة اليوم المجيد

ياسمين السهيمي (الدمام)

بمشاركة 30 فتاة سعودية من الدمام والأحساء، يمثلن فريق «روافد» التطوعي، احتفى مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي بالمنطقة الشرقية بذكرى اليوم الوطني مساء أمس الأول في ديوانية الزامل بالخبر، بحضور أيتام الدور بالمنطقة وفتيات الرعاية اللاحقة بمؤسسة رعاية الأيتام وأبنائهن، وتفاعل الجميع مع الأركان الترفيهية التعليمية لمدارس الخبر العالمية ومدارس السعد وركن فريق سوار التطوعي وسجل المشاركون في الاحتفالية حبهم للوطن على لوحة بيضاء، كما استمتعوا بعروض فرقة شعبية من جدة ورددوا أهازيج. وافتتح اليوم الاحتفالي بالنشيد الوطني الجماعي، وكان للصغار برنامجهم الاحتفالي.وأوضحت مديرة مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي بالمنطقة الشرقية لطيفة محمد التميمي أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة على قلوب الجميع لما يمثله من ذكرى توحيد الوطن وجمع الشعب تحت راية التوحيد، مؤكدة أن مشاركة جميع فئات المجتمع لأبنائنا في الدور الاجتماعية في مثل هذه المناسبات يعد بادرة طيبة للمشاركة المجتمعية ويؤدي إلى إدخال الفرح والسرور على قلوب الجميع. وأشادت التميمي بفريق «روافد» التطوعي وما بذله من وقت وجهد تحت إشراف مسؤولة الإعلام بمكتب الإشراف الاجتماعي ليلى باهمام لتحقيق هدف واحد هو إدخال الفرح والسرور إلى قلوب الصغار والكبار من أبناء وبنات دار الحضانة الاجتماعية بالدمام ودار التربية الاجتماعية للبنات بالأحساء والدار الإيوائية التابعة لجمعية فتاة الأحساء إضافة إلى فتيات الرعاية اللاحقة التابعات لمؤسسة رعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية.وشكرت مديرة مكتب الإشراف الاجتماعي بالمنطقة الشرقية لطيفة التميمي الأفراد والمؤسسات على المساهمة في رعاية المناسبة مقدرة ما قدمه عدد من الشخصيات من دعم.