وصول أول فوج سياحى من ثلاث دول فى رحلة نيلية بأسوان والأقصر

وصل مساء أمس الاثنين فوج سياحى مكون من 38 سائحا من كولومبيا وإنجلترا وأستراليا، لزيارة أسوان والأقصر لمدة أسبوع، وزار الفوج معبد أبو سمبل ومتحف النوبة، والسد العالى ومعبد فيلة.

وقال رفعت أبو بكر مدير عام مجموعة بلو سكاى للفنادق العائمة التى يقيم فيها الفوج السياحى، إن هذا الفوج هو الأكبر منذ قيام ثورة 30 يونيو، وأن الفنادق كانت متوقفة وهذه أول رحلة بعد ثورة 30 يونيه، لافتا إلى أن العدد الأكبر فى الفوج من كولومبيا، مؤكدا سعادتهم لزيارة مصر، وأنهم وجدوا صورة مختلفة عما تنقله وسائل الإعلام عن الأوضاع فى مصر، وأنهم سيعاودون زيارة مصر فى أقرب وقت ممكن.

وأعرب عبد الله مغازى عضو جبهة الإنقاذ والمتواجد مع الفوج السياحى بشكل شخصى لدعم السياحة وتشجيعا لها عن سعادته لبداية عودة السياحة إلى الأقصر وأسوان، مضيفا أن الأيام القادمة ستشهد إقبال سياحيا كبيرا على مصر، وخاصة بعد عودة الأمن وتغيير موقف معظم الدول الأوربية من الثورة المصرية.



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