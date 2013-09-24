أخبار عاجلة

الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وصول أول فوج سياحى من ثلاث دول فى رحلة نيلية بأسوان والأقصر

Google+ Print
وصول أول فوج سياحى من ثلاث دول فى رحلة نيلية بأسوان والأقصر وصول أول فوج سياحى من ثلاث دول فى رحلة نيلية بأسوان والأقصر

وصل مساء أمس الاثنين فوج سياحى مكون من 38 سائحا من كولومبيا وإنجلترا وأستراليا، لزيارة أسوان والأقصر لمدة أسبوع، وزار الفوج معبد أبو سمبل ومتحف النوبة، والسد العالى ومعبد فيلة.

وقال رفعت أبو بكر مدير عام مجموعة بلو سكاى للفنادق العائمة التى يقيم فيها الفوج السياحى، إن هذا الفوج هو الأكبر منذ قيام ثورة 30 يونيو، وأن الفنادق كانت متوقفة وهذه أول رحلة بعد ثورة 30 يونيه، لافتا إلى أن العدد الأكبر فى الفوج من كولومبيا، مؤكدا سعادتهم لزيارة ، وأنهم وجدوا صورة مختلفة عما تنقله وسائل الإعلام عن الأوضاع فى مصر، وأنهم سيعاودون زيارة مصر فى أقرب وقت ممكن.

وأعرب عبد الله مغازى عضو جبهة الإنقاذ والمتواجد مع الفوج السياحى بشكل شخصى لدعم السياحة وتشجيعا لها عن سعادته لبداية عودة السياحة إلى الأقصر وأسوان، مضيفا أن الأيام القادمة ستشهد إقبال سياحيا كبيرا على مصر، وخاصة بعد عودة الأمن وتغيير موقف معظم الدول الأوربية من الثورة المصرية.

1%20(1).jpg

G524114f11b8bd.jpg
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"