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هل من الممكن أن يفيد الليمون شعرك؟!!

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هل من الممكن أن يفيد الليمون شعرك؟!! هل من الممكن أن يفيد الليمون شعرك؟!!

الليمون وفوائده العظيمة لجسم الإنسان تجعله فى مقدمة الأطعمة المفيدة ومتعددة الاستخدامات، وتعالج الكثير من المشكلات الصحية التى يعانى منها الجسم، ولكن هل خطر على بالك فى يوم من الأيام، أن الليمون اللاذع المذاق من الممكن أن يكون ملاذك الوحيد لعلاج مشكلات شعرك !

الليمون له قدرة كبيرة على علاج مشكلات الشعر، ومشكلات الشعر المعروفة، بدءا من التقصف وصولا إلى القصر الشديد وقشرة الشعر التى لا تنتهى، والأطراف الذابلة وانطفاء اللون الجميل وعدم لمعان الشعر، كلها مشكلات تعانى منها معظم الفتيات، إلا أن الليمون بالفعل هو علاج لأغلبها، هذا ما أكده الدكتور أيمن محمد أخصائى الأمراض الجلدية.

الليمون له خاصية وقدرة، بأن يقوم بموازنة الحموضة فى مسام وفروة الرأس والمسام التى تخرج منها خصلات الشعر، ولذلك فإنه يساعد بشدة على إضفاء اللعان على الشعر ومعالجة تقصفه بشكل لى، وكذلك على إطالة الشعر بكل ملحوظ، كما أنه يساعد الشعر على التخلص تماما من القشرة المحرجة، ويكفى أن تقوم الفتاة بتدليك فروة رأسها ببعض من قطرات الخل بعد غسل شعرها جيدا وأثناء تفتح المسام فيعطى أكبر فائدة، ثم يتم غسل الشعر بمياه دافئة مرة أخرى ويجب المواظبة على غسل الشعر به حتى يفيد الشعر بشكل منتظم. ويفضل استشارة الطبيب فى مواعيد وضع الليمون على الشعر.

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مصر 365