مرض الحمى الروماتيزمية وحش مفترس يفتك بقلوب الأطفال، هو مرض يصيب الأطفال وخصوصا فى المرحلة العمرية من سن الخامسة حتى سن الخامسة عشر، يقول الدكتور جمال غانم استشارى الجهاز الهضمي، إن السبب الرئيسى للمرض هو إصابة الحلق بنوع من البكتريا تسمى البكتريا السبحية نوع " أ " ونتيجة لهذه الإصابة ينشط الجهاز المناعى فى الجسم، ويطلق أجسام مضادة فى الدم تحارب هذه البكتريا ولكن للأسف الشديد هذه الأجسام المضادة لا تكتفى فقط بمحاربة البكتريا بل أنها تحارب أيضا أنسجة القلب والمفاصل والجلد والجهاز العصبى، وتتسبب فى أمراض خطيرة لهذه الأنسجة.

لافتاً إلى أن المرض ليس بسبب الإصابة بالبكتريا ولكن بسبب الأجسام المضادة التى يطلقها الجهاز المناعى فى الدم لمحاربة البكتريا، مشيرا إلى علامات وأعراض المرض، حيث إن له عدة علامات، يمكن تقسيمها إلى علامات كبرى وعلامات صغرى، ولابد لتشخيص المرض من وجود علامتين من العلامات الكبرى على الأقل أو علامة كبرى واحدة واثنتين من العلامات الصغرى على الأقل العلامات الكبرى لمرض الحمى الروماتيزمية.

التهاب بعضلة القلب يتسبب فى صعوبة بالتنفس وسرعة بضربات القلب ومن مضاعفات هذا الالتهاب.. تضخم عضلة القلب وتلف بالصمام الميترالى أو الأورطى فى القلب.

ـ التهاب وتورم بالمفاصل وخصوصا مفاصل القدم واليدين والركبتين والكوع

> ـ احمرار وطفح جلدى

> ـ ندوب تحت الجلد

> ـ حركات لا إرادية باليدين وتلعثم بالكلام فيما يعرف بمتلازمة سيدنهام كوريا العلامات الصغرى للمرض

> ـ ارتفاع بدرجة الحرارة

> ـ آلام بالمفاصل

> ـ إصابة سابقة بالحمى الروماتيزمية

> ـ تغيرات معملية فى صورة زيادة سرعة الترسيب فى الدم وزيادة كرات الدم البيضاء.