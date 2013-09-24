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بحث احتياجات مدارس سراة عبيدة

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بحث احتياجات مدارس سراة عبيدة بحث احتياجات مدارس سراة عبيدة

 تركي الوادعي (ظهران الجنوب)

اجتمع مدير التربية والتعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور هشام بن عبدالحميد الوابل بمديري المدارس لقطاع ظهران الجنوب، وذلك في مجمع تحفيظ القرآن الكريم في الرحيب الغربي، وبحضور المساعد للشؤون المدرسية سعد حضرم ومدير مكتب التربية والتعليم في محافظة ظهران الجنوب سعيد هباش أبوحديد وجميع المشرفين، حيث ناقش الجميع هموم الميدان التربوي والاحتياجات التي تحتاجها المدارس من بداية العام من معلمين ونظافة وكتب. وبعد ذلك استمع الجميع لرسالة ألقاها مدير التعليم حثهم فيها على البداية الجادة والاهتمام بأبنائنا الطلاب بعدها تولى مديرو المدارس ومدير التعليم حوارا مفتوحا عن الميدان التربوي وهمومه.

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