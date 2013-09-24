الأعلام والشعارات الوطنية في استقبال الركاب بمطاري جازان ونجران

فهد هاشم (جازان)، قايد آل جعرة (نجران)
وزع منسوبو الخطوط السعودية في مطار الملك عبدالله الإقليمي بجازان الأعلام والصور والهدايا والشعارات الوطنية المتنوعة على المغادرين والقادمين من وإلى المطار بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ83 للمملكة.ووزع مشرف الخدمات الأرضية بالخطوط السعودية بمطار الملك عبدالله الإقليمي بجازان فهد الجهني، الشعارات والصور والهدايا على القادمين والمغادرين في مطار الملك عبدالله الإقليمي بجازان وسط فرحة عارمة من قبل المسافرين الذين وجهوا شكرهم للخطوط السعودية على هذه البادرة والمشاركة المميزة.وأوضح مدير الخطوط السعودية بجازان سعيد الحويفي أن هذه المشاركة تأتي ضمن فعاليات الاحتفال بمناسبة غالية على قلوبنا هي ذكرى اليوم الوطني للمملكة.ورفع مدير الخطوط السعودية باسمه وكافة منسوبي الخطوط السعودية بالمنطقة التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والنائب الثاني وعموم الأسرة الحاكمة والشعب السعودي الوفي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ83 للمملكة.من ناحية أخرى، في وقت تزينت منطقة نجران كعادتها السنوية بالأعلام الوطنية وصور ولاة الأمر احتفالا باليوم الوطني 83، وزعت الخطوط السعودية بمنطقة نجران أمس أكثر من خمسة آلاف من الأعلام والصور والهدايا والشعارات الوطنية المنوعة على المغادرين والقادمين من وإلى مطار نجران بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني 83 للمملكة.وأوضح مدير الخطوط السعودية بنجران وشرورة حسين محمد حرفش إنه تم البدء بتوزيع الأعلام والصور والشعارات الوطنية مقدمة من الخطوط الجوية العربية السعودية للمغادرين والقادمين من وإلى منطقة نجران، كما وزعت محطة شرورة أكثر من ألفين من الصور والهدايا.ورفع حرفش التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله والشعب السعودي الوفي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ83 للمملكة.وأشار إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن فعاليات الاحتفال بمناسبة غالية على قلوبنا وهي ذكرى اليوم الوطني للمملكة.