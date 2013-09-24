الأكاديمية البحرية بالإسكندرية تبحث تحديات العمالة العربية..الأربعاء

تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ورشة عمل تحت عنوان "التعليم البحرى فى المنطقة العربية - التحديات ومستقبل العمالة البحرية" ضمن احتفالية مصر باليوم البحرى العالمى، فى صباح يوم الأربعاء القادم بمقر مبنى رئاسة الأكاديمية بأبوقير - الإسكندرية.

ويحضر الورشة والاحتفال مستشار وزير النقل المصرى ورئيس قطاع النقل البحرى ورؤساء هيئات الموانئ بجمهورية مصر العربية، وسفراء وقناصل ورجال السلك الدبلوماسى للدول العربية والأجنبية، والشخصيات العلمية بجمهورية مصر العربية، ورئيس الأكاديمية العربية.

وتناقش الورشة عدة محاور مثل التعليم والتدريب البحرى والمواءمة مع المستجدات والتكنولوجيا الحديثة، والاعتمادات الدولية والعلاقة مع المنظمات العالمية، والعمالة البحرية العربية "حماية – حقوق – تشغيل"، كما تناقش دعم فرص التعليم والتدريب، وفرص العمل على الأساطيل العربية.

يذكر أن الجهات المشاركة فى ورشة العمل هى: الاتحادات العربية المعنية بالنقل البحرى، وشركات الملاحة البحرية العربية، ومعاهد التعليم والتدريب العربية، ووزارات النقل فى الدول العربية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وهيئة الموانئ البحرية العربية، ووزارات العمل بالدول العربية، وخبراء النقل البحرى فى المجالات القانونية والفنية والإقتصادية، وهيئات التصنيف والإشراف، وغرف الملاحة العربية.