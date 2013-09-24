«الأشغال»: 89 مشروعاً تحت التنفيذ

| كتب محمد صباح |

>أفاد الوكيل المساعد للمشاريع الإنشائية بوزارة الأشغال العامة المهندس طلال الاذينة، بان «القطاع ينفذ حاليا 89 مشروعا في مختلف المراحل، سواء في التنفيذ أو الطرح أوالترسية، لافتا إلى ان وزارة الأشغال تعمل من خلال المخطط الهيكلي للدولة، وخصوصا في ما يتعلق بالمساحات والطاقة الاستيعابية للمباني التي تقوم الوزارة بتنفيذها بالاتفاق مع الجهات المستفيدة من هذه المباني»، مشيرا إلى أن «الطاقة الاستيعابية لمبنى وزارة التربية الجديد في جنوب السرة، تحددها الطلبات والمواصفات التي تراها الجهة المستفيدة من المشروع».>وقال الاذينة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مشروع مبنى وزارة التربية أمس، إن «وزارة الأشغال تتعاون مع جميع المقاولين المنفذين للمشاريع، حيث لوحظ وجود بعض المعوقات التي تواجههم وتتسبب في تأخير بعض المشاريع، ومنها تحديات إيصال التيار الكهربائي والمياه.>واشار إلى ان هناك اتفاقية استشارية تتبناها الدولة لاعادة هيكلة منطقة جنوب السرة، تهدف أساسا إلى منع الازدحامات المرورية في المنطقة، لاسيما وانها تضم مؤسسات وهيئات حكومية، مبينا ان تلك الاتفاقية ستغطي كافة الجوانب الفنية حول هذا الامر.>وبين الاذينة، ان «مشروع مبنى مركز المعلومات التابع لمجلس الأمة، قد سحب بالكامل منذ فترة طويلة، وان هناك نية بقيام مجلس الأمة باستكمال المشروع من خلالهم»، لافتا إلى أن خطة للوزارة تتضمن عمل جولة كل أسبوعين للوقوف على اخر نسب الانجاز في المشاريع المختلفة.>من جانبه، أوضح مدير مشروع مبنى ديوان وزارة التربية عبداللطيف عباس، أن «المبنى يتكون من برجين شمالي وجنوبي، يفصلهما الفناء الرئيسي للمبنى»، مشيرا إلى ان التكلفة الاجمالية للمشروع بلغت 77 مليون دينار، مبينا ان هناك تأخيرا في انجاز وتسليم المشروع لـ8 أشهر أخرى، وذلك بسبب الحريق الذي حدث في نهاية يونيو من العام 2012، حيث هناك احتمالية تسليمه في فبراير العام 2015.>وقال عباس، «مساحة المبنى تبلغ 135705 أمتار مربعة، ويتسع لـ3647 موظفا، والحركة داخل المبنى ستكون عبر 20 سلما، و21 مصعدا، و17 سلما متحركا، و15 جسرا حديديا يربط بين المبنيين، حيث ان البرج الشمالي سيكون من 8 إلى9 أدوار، والبرج الجنوبي من 10 إلى 11 دورا»، مشيرا إلى أنه تم توقيع العقد في 6 مايو 2010، على أن يتم انجاز المشروع في 4 سنوات.>واضاف عباس، ان «فكرة تصميم المشروع مستوحاة من شكل البوم الخليجي، وسيتم توفير مسرح يتسع لعدد 600 شخص، وذلك في الدور الأول، كما سيتجد 16 قاعة للاجتماعات موزعة على مختلف الأدوار في المبنيين».>وبين أن «نسبة انجاز المشروع بلغت 69 في المئة، وأن حريق المشروع في أواخر يونيو العام 2012، أثر كثيرا على سير أعمال الهيكل الخرساني بالبرج الجنوبي، الأمر الذي استدعى إجراء أعمال الإصلاحات».