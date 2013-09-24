الطريسي: المملكة تأسست على الحقوق والواجبات

أكد وكيل عمادة السنة التحضيرية بجامعة الطائف الدكتور فهد بن نايف الطريسي، أن المملكة لم تسع يوما إلى مجدٍ زائف، ولم تبلغ ما بلغته اصطناعا وادعاء، إنما بلغته باتباع حكمة قادتها السياسية، وما كان ذلك إلا اصطفاء من الله لا يبلغه إلا من نصر الله فنصره الله، معليِا من كلمة الحق والعدل وراية العز راية الإسلام، فقد جمع الله سبحانه وتعالى أهل هذا البلد.وأوضح الدكتور الطريسي أنه منذ مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين والمملكة تثب بثبات الواثق بالله تعالى، لم تتخاذل المملكة يوما في دعم وحدة وأمن دول مجلس التعاون الخليجي وأشقائها العرب، بل كانت تنطلق في سياستها من مبادئها وإيمانها الراسخ وعزمها الذي لا يلين، مبينا أن الدولة الحديثة هي التي تتأسس فيها الحقوق والواجبات على أنظمة متطورة، تسبغ حمايتها على الجميع بمساواة وعدل.