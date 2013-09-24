83 عاماً .. إنجازات متواصلة على أرض الوطن

أبدى عدد من مسؤولي ومواطني محافظة الخرمة فخرهم واعتزازهم بذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، مشيدين بالإنجازات المتواصلة طيلة 83 عاما.وأكد محافظ الخرمة خالد بن عبدالله بن لؤي أن هذه المنجزات الحضارية في (83 عاما) يحق أن يفتخر بها أبناء الوطن في يوم الوطن الذي قيض الله له الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- الذي أرسى قواعده وثبت أركانه حتى ازدهرت وتفردت بنعم وفضائل لا تحصى بنيت على منهج التوحيد الخالص، مشيرا إلى أنه يكفي أبناء هذا الوطن شرفا أن يباهوا ويفاخروا بملوكهم بخدمتهم للحرمين الشريفين وقاصديها من كل بقاع الأرض حجاجا ومعتمرين وزوارا.وأفاد عمدة محافظة الخرمة علي بن عايض الناقول أنه في كل عام نصل حاضرنا بماضينا الأصيل عندما نحتفل بذكرى توحيد الوطن وتأسيس هذا الكيان الشامخ مستعيدين مسيرة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- في إرساء قواعد هذا الوطن، منوها على أن ذكرى اليوم الوطني ترسخ مفهوم التلاحم بين الشعب والقيادة التي حرصت على الرقي بهذا البلد إلى المستوى الإقليمي والعالمي سياسيا واقتصاديا.وأشار مدير قسم مرور محافظة الخرمة النقيب شافي مفرج السبيعي إلى أن هذه المناسبة الغالية تجدد ذكرى تأسيس الدولة العصرية على يد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- شامخة تحت راية كلمة التوحيد مواصلة مع أبنائه الأبرار من بعده مسيرة البناء والنماء والازدهار حتى بلغ العطاء ذروته منذ تسلم دفة القيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، منوها على أنه في هذا اليوم تنعم المملكة ظاهرا وباطنا بنعمة الأمن والأمان نتيجة السياسة العادلة المبنية على التوحيد الخالص والتشريع الإسلامي الحق.وأبان مدير السجون بالمحافظة الرائد شباب بن مناحي البقمي أن تاريخ أولئك الرجال العظام الذين غيروا مجرى الحياة وسطروا أروع الملاحم في حضارات الأمم لن ينسى، والملك عبدالعزيز -رحمه الله- أحد أولئك الرجال الذين صنعوا الأوطان، وغرسوا جذور العزة والكرامة على أرض المملكة، فرعاها من بعده أبناؤه البررة وشيدوا بهذه القيم والمفاهيم أسطورة الوطن الغالي التي نحتفل بيومها المجيد وبتاريخها الأبي ومستقبلها الزاهر بإذن الله، منوها بما تنعم به هذه البلاد من نعمة الأمن والأمان والاستقرار.ونوه رئيس البلدية محسن بن غازي العتيبي بأهمية تذكر الامتداد التاريخي السعودي الذي استطاع رغم عمره الوجيز أن يشكل ملامح بارزة على المستويين العربي والعالمي سبق فيها كثيرا من الكيانات القديمة يحق لنا أن نحتفل به في مثل هذا اليوم.وقال مدير فرع الزراعة بمحافظة الخرمة عبدالله خالد السبيعي «إننا نعيش البهجة بذكرى اليوم الوطني في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- القائد الذي جابه التطرف والعنف ونهض بالاقتصاد والحياة وأسس للحوار والتآخي والفكر الوطني والشخصية السعودية الوسطية وناهض الفقر والعوز وجعل من نفسه سندا للجميع وأنموذجا للأفكار الوطنية المنطلقة من الثوابت الدينية الساعية إلى المستقبل المنير بكل ما فيه مصلحة للوطن وللمواطنين».وأوضح مدير صندوق التنمية العقارية المهندس عبدالرحمن بن محمد الشهراني أن المملكة تعرضت لمختلف التحديات الداخلية والخارجية ولكنها صمدت وهزمتها وتغلبت عليها لكونها كانت وما زالت نتاجا طبيعيا لنجاح عملية الانصهار السياسي والاجتماعي فكانت الوطنية التي تحققت الفاعلة لمؤسس هذا الكيان الفريد في وحدته الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، وعاشت متماسكة وشامخة بسياسات من جاء بعده من أبنائه البررة التي تؤكد حالة الترابط والتعاضد والتعاون التي شهدتها المملكة من الفئات والمرجعيات الوطنية كافة.