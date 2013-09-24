60 عائلة تشارك في البرنامج التفاعلي «إجازتي سعودية» لليوم الثالث

عكاظ (الطائف)

وسط أجواء ممطرة تواصلت أمس مناشط البرنامج التفاعلي (إجازتي سعودية) الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار في محافظة الطائف، بمشاركة 60 عائلة ومجموعة شبابية في برامج اليوم الثالث من البرنامج التي شملت رحلات ترفيهية وزيارات لمعالم الطائف وإقامة برامج ترويحية وأمسيات شعرية وإنشادية.وبدأت العائلات البرنامج السياحي بزيارة مكتبة الصحابي الجليل عبدالله بن العباس - رضي الله عنه - بوسط المدينة، وتم الاطلاع على محتوياتها من الكتب والنشرات والمطبوعات المختلفة، بالإضافة إلى المخطوطات، والشواهد الحجرية القديمة التي نحتت عليها عبارات بخطوط مختلفة، ثم قامت العائلات بالتجول في ساحة العباس المجاورة لجامع العباس أحد جوامع الطائف القديمة، وانتقلت إلى قصر شبرا التاريخي، وشاهدت قاعات المتحف الشهير الثلاث منذ عصور ما قبل الإسلام، والعصر الإسلامي، وقصة توحيد المملكة.كما شملت زيارات العائلات المشاركة في البرنامج أحد مصانع الورد التقليدية في الهدا، حيث تم اطلاع العائلات على كيفية قطف الورد الطائفي، ونقله في قفاف من الخوص من المزارع إلى معامل التقطير التي تشتهر بها مدينة الطائف، ومراحل التعبئة والغلي والتبخير والتبريد الذي ينجم عنه تقطير ماء الورد في قناني زجاجية ضخمة، وسحب الدهن العطري المتكون أعلى المياه المقطرة، ويتم تفريغ القناني في قوارير صغيرة تمهيدا لبيعها.بعد ذلك توجهت العائلات في رحلة حرة داخل المحطة العلوية وركوب عربات تلفريك الهدا السياحي الشهير، ومشاهدة درب كرا الحجري القديم الذي يبلغ عمره أكثر من 1000 عام، وتجولت العائلات في منتجع الكر السياحي، والاستمتاع بمرافق مدينة الألعاب المائية الضخمة بالموقع.من جهة أخرى كانت المجموعات الشبابية قد بدأت يومها بزيارة متحف الشريف الشعبي الذي يضم العديد من المقتنيات القديمة والتراثية، وبث المشاركون عبارات الثناء لهذه الجولات السياحية عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وصورهم التي تفاعل معها الكثيرون خصوصا عبر هاشتاق (إجازتي سعودية) في تويتر.وانطلقت بعد ذلك المجموعات لزيارة سد السملقي الأثري الشهير في الطائف، وأقيمت أمسية إنشادية تخللها العديد من الفقرات والألعاب الشبابية، وأقيم في الشفا برنامج للأسرة والطفل شارك فيها الأطفال والعائلات من خلال الألعاب الخفيفة، والفقرات الثقافية والترفيهية، واللقاءات التعارفية بين العائلات، وقدم الشاعر محمد القثامي بعض القصائد التي نالت الاستحسان.وتتمثل فكرة المنافسة للعائلات أو الشباب في كيفية قدرة المشاركين في وصف يومياتهم بأسلوب أمثل والتفاعل مع المجتمع ورصد مواقفهم المختلفة وفق طريقة كل منهم وذلك من خلال التواصل الإلكتروني عبر الشبكات الاجتماعية وصفحات الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج، حيث يتاح لكل عائلة ملف إلكتروني خاص بها عبر الموقع وكذلك لكل مجموعة شبابية، وسيتم فريق العمل الخاص بإجازتي سعودية برصد كافة التعليقات والتفاعل والتصويت أو الإعجاب الذي يحصل عليه المشاركون.