أخبار عاجلة

الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

شوارع المدينة تكتسي باللون الأخضر

Google+ Print
شوارع المدينة تكتسي باللون الأخضر شوارع المدينة تكتسي باللون الأخضر

 نواف الظبي (المدينة المنورة)

اكتست شوارع المدينة المنورة باللونين الأخضر والأبيض ابتهاجا بذكرى اليوم الوطني الثالثة والثمانين.وعبر عدد من الشباب عن فرحتهم بالذكرى الثالثة والثمانين لليوم الوطني، مؤكدين: «اليوم كما كل الأيام وبفضل من الله يطل فجر المملكة العربية حاملا بين جنباته كل معاني العز والرخاء لجميع أبناء هذا الوطن الطيب، لما يحمله من ذكرى مسيرة خير وتوحيد وبناء، تقف فيها النفس الوطنية شامخة تعتز وتفتخر بما أنعم الله به عليها من نعم لا تحصى، ومنها أن جعل قيادتنا في أيد أمينة مخلصة لربها مسلحة بالإيمان حاملة لمصالح شعبها وأمتها».وأكد كل من فؤاد العوفي، وهاني الحربي، وخالد صفوق أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أولى قطاع التعليم اهتماما كبيرا من خلال رؤيته الثاقبة لما سيقدمه التعليم من فتح أبواب المستقبل على مصراعيها فكانت قراراته الحكيمة بإنشاء المزيد من الجامعات وتقديم الدعم المادي والمعنوي ورعايته الكريمة للطلاب والطالبات بأن فتح لهم آفاقا واسعة للالتحاق ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذي يصنف على أنه أفضل برنامج ابتعاث حكومي على مستوى العالم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً