شوارع المدينة تكتسي باللون الأخضر

نواف الظبي (المدينة المنورة)
اكتست شوارع المدينة المنورة باللونين الأخضر والأبيض ابتهاجا بذكرى اليوم الوطني الثالثة والثمانين.وعبر عدد من الشباب عن فرحتهم بالذكرى الثالثة والثمانين لليوم الوطني، مؤكدين: «اليوم كما كل الأيام وبفضل من الله يطل فجر المملكة العربية السعودية حاملا بين جنباته كل معاني العز والرخاء لجميع أبناء هذا الوطن الطيب، لما يحمله من ذكرى مسيرة خير وتوحيد وبناء، تقف فيها النفس الوطنية شامخة تعتز وتفتخر بما أنعم الله به عليها من نعم لا تحصى، ومنها أن جعل قيادتنا في أيد أمينة مخلصة لربها مسلحة بالإيمان حاملة لمصالح شعبها وأمتها».وأكد كل من فؤاد العوفي، وهاني الحربي، وخالد صفوق أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أولى قطاع التعليم اهتماما كبيرا من خلال رؤيته الثاقبة لما سيقدمه التعليم من فتح أبواب المستقبل على مصراعيها فكانت قراراته الحكيمة بإنشاء المزيد من الجامعات وتقديم الدعم المادي والمعنوي ورعايته الكريمة للطلاب والطالبات بأن فتح لهم آفاقا واسعة للالتحاق ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذي يصنف على أنه أفضل برنامج ابتعاث حكومي على مستوى العالم.