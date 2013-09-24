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2000 علم ترفرف في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز

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2000 علم ترفرف في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز 2000 علم ترفرف في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز

 عبدالمجيد الدويني (المدينة المنورة)

وزعت شركة الخدمات الأرضية التابعة للخطوط الجوية العربية في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، أكثر من ألفي علم وصور وهدايا وشعارات وطنية متنوعة على المواطنين والحجاج القادمين والمغادرين في الصالة الدولية وذلك احتفالا باليوم الوطني الـ83 للمملكة.وأوضح لـ«عكاظ» مدير عام الشركة السعودية للخدمات الأرضية بمطار المدينة المنورة حسين الحامد، أنه تم توزيع أكثر من ألفين من الأعلام والشعارات الوطنية مقدمة من الخطوط الجوية العربية السعودية على المغادرين والقادمين من وإلى منطقة المدينة المنورة، وفي محطة شرورة، مشيرا إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الثالثة والثمانين باليوم الوطني للمملكة.وقال: «إننا نعيش اليوم يوم الوطن الغالي الذي ننعم فيه بالأمن والأمان والحياة الكريمة بفضل الله العلي القدير ثم برعاية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وحكومتهم الرشيدة، ونجدد العهد والولاء لولاة أمرنا - حفظهم الله -، في الاحتفال بيوم الوطن المجيد، وما نقوم به من مشاركة ما هو إلا تعبير عن فخرنا واعتزازنا بالانتماء».

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