عروض مثيرة احتفالاً بيوم الوطن في طيبة

عكاظ (المدينة المنورة)
بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، انطلقت، أمس، فعاليات اليوم الوطني في مواقع عدة احتفاء بالذكرى الثالثة والثمانين، أبرزها احتفاليتان في مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية وعلى مسرح الزهور بحديقة الملك فهد.وشهد الفعاليات حضور كثيف من الجماهير والعائلات وكانت موجهة إلى الشباب والأسر والأطفال من خلال برامج متنوعة بعد أن تم إعدادها لتكون متوائمة مع احتياجات الجيل الحالي.انطلق الحفل بآيات من القرآن الكريم بعدها جرى استعراض للحرس الوطني، كما شارك فرسان على ظهور الخيول والجمال في مناظر تعبيرية عن الزمن الماضي وكيفية التنقل إبان تأسيس المملكة العربية السعودية ومقارنتها مع الحضارة الكبيرة والمتطورة التي تتمتع بها. ووسط تفاعل الجماهير دخلت آليات عسكرية منوعة وضع عليها صور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين.وعقب انتهاء مرورها بدأ عرض للكشافة وطلاب المدارس كما شاركت الجاليات في الاحتفال رافعين الأعلام السعودية، بعد ذلك بدأ عرض للطائرات الشراعية، وآخر للدراجات النارية، والسيارات المعدلة إلى جانب لوحات منوعة من الفلكلور الشعبي الذي يحكي الموروث الثقافي للمدينة المنورة ثم أقيمت محاورة شعرية في حفل منوع امتد إلى ما بعد منتصف الليل.في المقابل، أحكمت الجهات الأمنية سيطرتها على الشوارع الممتدة بين أحياء المدينة عبر نقاط عديدة جرى توزيعها في مختلف المواقع تحت إشراف قيادات أمنية عالية الرتب من أجل تسهيل الحركة المرورية، ومنع تكون الاختناقات في الشوارع، والحفاظ على الأمن العام من خلال خطة متكاملة أعدت لهذه المناسبة.