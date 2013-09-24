السند: المملكة شهدت قفزات تنموية وحضارية

واس (المدينة المنورة)

أكد مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند أن الاحتفال بالذكرى الثالثة والثمانين لليوم الوطني، تعيد ذكرى عزيزة على نفوس أبناء هذه الوطن جميعا، وهي ذكرى توحيد هذه البلاد وجمع كلمتها تحت لواء التوحيد، على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، الذي لم يأل جهدا في التحول بالبلاد إلى عهد تاريخي جديد يكون الحكم فيه لشرع الله المستمد من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما تذكر بجهود أبنائه ملوك المملكة الكرام من بعده في الحفاظ على مكتسبات الوطن وتعزيزها، ومواصلة المسيرة التي بدأها الملك المؤسس رحمه الله.وقال إن هذا اليوم الأغر فرصة سانحة لتذكر تلك المآثر والأعمال الجليلة التي قام بها أولئك الرجال الكرام، ويقوم بها ويحمل تنميتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وتذكر نعمة الله تعالى بتلك الأعمال، والثناء بها عليه سبحانه وتعالى أولا، وعلى من قدمها للوطن، كما أنه فرصة ليحث كل مواطن نفسه على استشعار تلك النعم، فيلهج لسانه لله تعالى شكرا، ويقوم بواجبه تجاه ولاة أمره ووطنه بالحفاظ على ما تحقق للوطن من مكتسبات والسعي للالتفاف حول القيادة الرشيدة، وأن يكون عونا لهم في رعاية الوطن وحمايته من كل عابث بوحدته واستقراره.