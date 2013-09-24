مواعيد التسجيل في القدرات وطلاب الانتساب في القريات

عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أعلن قسم الاختبارات والقبول في تعليم القريات مواعيد التسجيل في اختبارات القدرات العامة للفترة الأولى من 2/11/1434هـ وحتى 6/1/1434هـ والفترة الثانية مواعيد تسجيلها من 12/2/1435هـ وحتى 21/5/1435هـ وتبدأ فترة التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي للكليات العلمية من 2/4/1435هـ وحتى 25/7/1435هـ، كما أبلغ الطلاب الراغبين بالانتساب (المنازل) بأن موعد التسجيل بعد إجازة الحج للمرحلة المتوسطة والصفين الثاني والثالث الثانوي بالمدارس الليلية حتى تاريخ 1/2/1435هـ في المدارس التي تم اعتماد التدريس الليلي بها. علما بأن التسجيل بالصف الأول الثانوي عن طريق إدارة التربية والتعليم (قسم الاختبارات والقبول).