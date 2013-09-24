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مواعيد التسجيل في القدرات وطلاب الانتساب في القريات

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مواعيد التسجيل في القدرات وطلاب الانتساب في القريات مواعيد التسجيل في القدرات وطلاب الانتساب في القريات

 عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أعلن قسم الاختبارات والقبول في تعليم القريات مواعيد التسجيل في اختبارات القدرات العامة للفترة الأولى من 2/11/1434هـ وحتى 6/1/1434هـ والفترة الثانية مواعيد تسجيلها من 12/2/1435هـ وحتى 21/5/1435هـ وتبدأ فترة التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي للكليات العلمية من 2/4/1435هـ وحتى 25/7/1435هـ، كما أبلغ الطلاب الراغبين بالانتساب (المنازل) بأن موعد التسجيل بعد إجازة الحج للمرحلة المتوسطة والصفين الثاني والثالث الثانوي بالمدارس الليلية حتى تاريخ 1/2/1435هـ في المدارس التي تم اعتماد التدريس الليلي بها. علما بأن التسجيل بالصف الأول الثانوي عن طريق إدارة التربية والتعليم (قسم الاختبارات والقبول).

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