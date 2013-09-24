أخبار عاجلة

الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الفخراني: قرار الحظر صدر لجمعية "الإخوان" وليس الجماعة

Google+ Print
الفخراني: قرار الحظر صدر لجمعية "الإخوان" وليس الجماعة الفخراني: قرار الحظر صدر لجمعية "الإخوان" وليس الجماعة
"الإخوان" لا تنتمي للدين أو الشريعة أو .. ولم تطور مصطلحاتها منذ ثورة 1952

كتب : سهيلة حامد الثلاثاء 24-09-2013 00:09

قال الناشط السياسي حمدي الفخراني إن القرار الصادر اليوم بحظر الإخوان هو بحق الجمعية وليس الجماعة، لأن الأخيرة تم حلها قديما بقرار مجلس قيادة الثورة.

وأضاف الفخراني خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري" على قناة "العربية الحدث"، أن القضاء الإداري سيحكم بحل جمعية الإخوان 20 أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن الإخوان المسلمين جماعة لا تنتمي للدين أو للشريعة أو لمصر، وهي لا تتطور حتى في مصطلحاتها منذ ثورة 23 يوليو وحتى الآن.

ولفت الفخراني إلى أن المسوَّدة الأولى من دستور 2012 المعطل نصت على أنه لا يجوز تعدل الحدود إلا بموجب قانون من مجلس الشعب ذي الأغلبية الإخوانية، لكن الجماعة عقب فتح هذا الملف عبر وسائل الإعلام سحبت النص.

ومن جانبه، قال الدكتور بهاء الدين أبوشقة المحامي، إن الحكم الذي صدر من القضاء المستعجل صالح للتنفيذ، لكن من حق المحكوم عليه أن يستكشل سواء في صحيفة الدعوة أو عند التنفيذ مع إيضاح أسباب الاستكشال، ومن ثم تحديد جلسة، وقد يقضي فيها بوقف التنفيذ أو رفض الاستكشال والاستمرار في التشكيل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"