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كرايسلر تقدم عروضا جديدة للسيارة الجيب شيروكى 2013

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كرايسلر تقدم عروضا جديدة للسيارة الجيب شيروكى 2013 كرايسلر تقدم عروضا جديدة للسيارة الجيب شيروكى 2013

قامت مؤخراً شركة كرايسلر من خلال معارض سيارات وكلاء الشركة المعتمدون: أبو غالى موتورز، وعز العرب أوتوموتيف، والنيل الهندسية، والطارق، والشركة العربية الأمريكية للسيارات، بتقديم عروض مغرية لدعم محبى السيارة الجيب شيروكى، وذلك لمساعدتهم فى اقتناء سيارة أحلامهم والحصول على مميزات تساهم على توفير كبير فى نواحى متعددة.

وقد قال ماتشى راتينسكى، الرئيس التنفيذى لشركة كرايسلر مصر، إن الشركة تسعى لتوفير عروض جديدة لعملائها، ومن أهم مميزات هذه العروض أنها قابلة للانتقال مع ملكية السيارة فى حال بيعها إلى مالك آخر، وهو ما يضمن رفع قيمة السيارة عند إعادة بيعها مما يعود بالمنفعة لكافة الأطراف المعنية.

مضيفا أن مواصفات الأمن والسلامة تعد من أهم الأولويات عند العميل فى قرار اختياره لشراء سيارة له ولعائلته، ومن هذا المنطلق تعد هذه المواصفات من المميزات الأساسية للجيب شيروكى 2013، لما تتمتع به السيارة من مواصفات أمن وسلامة عالية الجودة متمثلة فى متانة هيكل السيارة الجيب، الذى يعد بمثابة الحصن الأساسى لسلامة الركاب، وبرنامج الثبات الإلكترونى (ESP) ونظام المقاومة الإلكترونى للميلان (ERM) ونظام منع انغلاق الفرامل (ABS) ونظام منع الانزلاق على جميع السرعات والوسائد الهوائية المتطورة، ذات مراحل انتفاخ متعددة، وغيره من مواصفات السلامة والأمان التى دائماً ما تؤهل السيارة للتعامل مع كافة أنواع الطرق.

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مصر 365

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