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طعام الكلاب يقلل تلف الأعصاب الناجم عن العلاج الكيميائى

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طعام الكلاب يقلل تلف الأعصاب الناجم عن العلاج الكيميائى طعام الكلاب يقلل تلف الأعصاب الناجم عن العلاج الكيميائى

أظهرت دراسة طبية حديثة احتواء أغذية الكلاب على عنصر غذائى يعرف باسم "إثوكسيكوين" يعمل على تقليل تلف الأعصاب الناجم عن التعرض للعلاج الكيميائى.

وأوضح الباحثون أن هناك إضافات غذائية على أغذية الكلاب تسهم بصورة كبيرة فى منع الآثار السلبية للعلاج الكيميائى وفقا لأحدث الأبحاث الطبية التى أجريت بجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية والمنشورة فى العدد الأخير من دورية "طب الأعصاب " حيث تناولت الدراسة الأشخاص الذين يعانون من تلف الأعصاب لفترات طويلة فى أعقاب العلاج الكيميائى خاصة بعقار"تاكسول" الكيميائى.

وكانت "هيئة الأغذية والدواء" الأمريكية قد وافقت على استخدام مادة "التاكسول" فى عام 1992 حيث تعد أحد الأدوية الفعالة فى علاج السرطان على الإطلاق حيث أثبتت فعاليتها ونجاحها فى مكافحة سرطان المبيض والرئة والثدى.

وبلغت إرادات العقار عالميا نحو 3,7 مليار دولار فى عام 2006، وعلى الرغم من هذا النجاح إلا أن العقار يتسبب فى آثار جانبية كبيرة بين المرضى خاصة فيما يتعلق بضعف العضلات.

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مصر 365