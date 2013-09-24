أخبار عاجلة

الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

حقن الأوعية الدموية بالتالفة بشبكية العين يساعد على علاجها

Google+ Print
حقن الأوعية الدموية بالتالفة بشبكية العين يساعد على علاجها حقن الأوعية الدموية بالتالفة بشبكية العين يساعد على علاجها

توصلت الأبحاث الطبية إلى إمكانية حقن الأوعية الدموية المغذية لشبكية العين – التى تعرضت للتلف والتصلب بفعل المرض أو التقدم فى العمر – ببروتين "أنجيو بوتين"يعمل على إعادة الكفاءة والحيوية إلى هذه الأوعية الدموية التالفة.

وكشفت الأبحاث المعملية التى أجريت على فئران التجارب ممن يعانون من اعتلال شبكية العين أن حقن هؤلاء الفئران ببروتين "أنجيو بتين" ساهم بشكل كبير فى إصلاح التلف الذى طرأ على وظائف وآلية عمل هذه الأوعية الدموية مما ساعدهم بصورة كبيرة فى إعادة قوة الإبصار مرة أخرى لهؤلاء الفئران
> ويأمل الباحثون أن يصبح بروتين " أنجيو بوتين" فى المستقبل القريب العلاج الفعال لتلف الأوعية الدموية المغذية لشبكية العين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365