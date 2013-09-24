مقتل وإصابة 9 أشخاص فى انفجار سيارة مفخخة شمالى بغداد

أعلن مصدر فى الشرطة العراقية عن مقتل وإصابة 9 أشخاص فى انفجار سيارة مفخخة بمنطقة صليخ شمالى العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق فى منطقة صليخ شمالى بغداد انفجرت مساء اليوم الاثنين، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة.

أضاف المصدر أن قوات الأمن أغلقت منطقة الحادث ومنعت الاقتراب، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعى.

وكانت بغداد شهدت مساء اليوم مقتل وإصابة أكثر من 40 شخصا فى تفجير انتحارى بسيارة مفخخة استهدف مجلس عزاء بمنطقة الأعظمية، فيما قتل وأصيب 12 شخصا فى تفجير عبوة ناسفة داخل مقهى شعبى بمدينة الصدر شرقى العاصمة.