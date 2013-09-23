نقيب المرشدين السياحيين: وصول فوج روسى نهاية الأسبوع لتدعيم السياحة

علق معتز السيد، نقيب المرشدين السياحيين، حول رفع هولندا وبلجيكا حظر السفر إلى مصر والاستمتاع بالمناطق السياحية بمصر وإعطاء قبلة الحياة من جديد للسياحة المصرية للعودة لمكانتها الطبيعية وسط العالم قائلاً: "إن وزير السياحة هشام زعزوع والقائمين على السياحة بمصر قاموا بدور كبير من أجل رفع الحظر عن مصر".

وأضاف السيد، أن نهاية هذا الأسبوع سيصل فوج روسى إلى مصر للاستمتاع بالمناطق السياحية بها، مشيرًا إلى أن هناك دولاً كثيرة قامت بتطبيق حظر السفر إلى مصر بسبب الأوضاع السياسية التى تمر بها فى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان.

وأشار أن هناك عددًا كبيرًا من السائحين اليوم قاموا بزيارة معبد الكرنك بمحافظة الأقصر من ضمنهم أمريكان وإنجليز واستراليون، وسط حضور الفنان إيمان البحر درويش ومحافظ الأقصر.