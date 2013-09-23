الأوقاف تخاطب التنظيم والإدارة لتوفير200 وظيفة بالمساجد

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إيفاد ثلاثة من أبناء الوزارة الحاصلين على الدكتوراه من جامعة الأزهر للتدريس بجامعة كازاخستان التى تشرف عليها الوزارة.

كما قرر الوزير أن يكون نصف أعضاء هيئة التدريس على الأقل بمعاهد الثقافة الإسلامية التابعة للوزارة من أبناء الأوقاف الحاصلين على درجة العالمية (الدكتوراه) فى العلوم الشرعية والعربية من جامعة الأزهر متى توفرت الكفاءات المطلوبة منهم.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف أن هذا القرار يأتى فى إطار الإفادة من أبناء الوزارة وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، كما اعتمد وزير الأوقاف نتيجة مسابقة القراءة الحرة التى نجح فيها 1730 متسابقا ووافق على صرف جوائز تشجيعية لهم بقيمة (148.000ج) تصرف فى احتفالات الوزارة بالمولد النبوى الشريف.

كما طالبت الوزارة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الموافقة على الإعلان عن شغل الوظائف القيادية العليالـ (33) مديرا عامـا بالديوان العام والمديريات الإقليمية، و(8) وظيفة مدير عام بهيئة الأوقاف المصرية، ودرجة رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية بمستشفى الدعاة.

وسوف يتم الإعلان عن هذه الوظائف فور موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تحقيقا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء الوزارة.

كما خاطبت وزارة الأوقاف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتوفير 200 فرصة عمل لسد العجز بمساجد محافظتى شمال وجنوب سيناء والأولوية لأبناء المحافظتين، لإيجاد فرص عمل لخريجى معهد مقيمى الشعائر من أبناء الأزهر الشريف الحاصلين على تقدير ممتاز أو جيد جداً كمرحلة أولى.