أهالى قرية الظاهرية بالإسماعيلية يعانون من الإهمال ويطالبون بحل مشاكلهم

تعانى قرية الظاهرية التابعة لمركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، من تجاهل المسئولين لمشاكلها التى باتت تتفاقم بشكل سريع فى ظل استمرار إهمال مسئولى المحافظة لهذه القرية، وكشفت حركة الضغط الشعبى خلال زيارتها للقرية عن المشكلات الحقيقة التى تواجه المواطنين بهذه القرية بصفة دائمة.

وقالت نسرين المصرى مؤسسة الحركة، إن قرية الظاهرية بالتل الكبير لا ينقصها سوى اهتمام المسئولين فقط، فكل المشروعات الموجودة اللازمة بها لها اعتمادات مالية ولكن تقاعس المسئولين حال دون تنفيذها.

وأضافت.. أن الغريب فى الأمر قيام مسئولى المحافظة بوضع تلك القرية ضمن القرى الفقيرة وتم وضعها ضمن حزمة المساعدات المقررة من دولة الإمارات العربية باعتمادات مالية مفتوحة، وكان من الأولى وضع قرية أو مدينة معدومة الخدمات مثل مدينة المستقبل، لجذب السكان إليها ولتخفيف التكدس السكانى بمحافظة الإسماعيلية.

وأكدت مؤسسة الحركة، أن القرية بها 3 مشكلات رئيسية أولها تنفيذ مشروع الصرف الصحى، لافتة إلى أنه تم إسناده لشركة اجيكو بعدما تم توفير الاعتماد المالى لتنفيذ المشروع منذ عام 2004، على أن يتم تسليمه فى 30 يونيو الماضى وبالرغم من انتهاء إنشائه إلا أن المشروع مازال متوقفا حتى الآن، لعدم تركيب المحول والميكانيكا الخاصة بتشغيله نتيجة لتقاعس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى من الانتهاء منه، مطالبة بتغيير المسئولين بالشركة لعدم التزامهم بالعديد من المشاريع الخاصة بالمحافظة.

وعن مشكلة مزلقان قرية أبو سلاية الواقع بالكيلو 61 ما بين بلوكى محجر أبو حماد والتل الكبير والذى شهد حادث مصرع أسرة بالكامل تحت عجلات القطار الحربى والعديد من الحوادث، فإنه يعتبر أنه معبر غير قانونى وهو يربط بين الجهتين البحرية والقبلية وهو يقوم بخدمة أكثر من قرية بها كثافة سكانية عالية، بالإضافة إلى مجمع مدارس ومقابر ويقع بين أقرب منفذى الأمن الغذائى بالكيلو 60 ومنفذ الفل الكائن بالكيلو 63 والتابعين للقوات المسلحة.