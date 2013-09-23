الإسكندرية تحل مشكلة الباعة الجائلين بباكيات ومول تجارى بالمنشية

قام اللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية بجولة تفقدية اليوم بمنطقة محطة مصر ومنطقة شارع عمود السوارى، للتعرف على مشاكل المرور بالمنطقة والباعة الجائلين.

وقد وافق المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية - بشكل مبدئى - على حل مشكلة الباعة الجائلين الذين يفترشون الطرق والشوارع والميادين بنطاق مدينة الإسكندرية، من خلال حل مؤقت بعمل تخطيط حضارى لباكيات بمنطقة تمثال المنشية وباكيات بموقف الاتحاد الاشتراكى وموقف العقارية من الداخل، والموافقة على دراسة بناء مول تجارى بجراج وذلك بموقف المتحدة بالمنشية.

كما تمت الموافقة المبدئية على إنشاء باكيات بسنترال الأوتو بمحطة مصر وموقف الميكروباص، بحيث يستغل جزء منه للباكيات وجزء آخر لعمل جراج وأيضاً الموافقة المبدئية كحل مؤقت لعمل باكيات على طول سور المقابر فى كرموز (العمود) بشكل حضارى وبطريقة قانونية بعمق 1.5 متر.