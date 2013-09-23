أخبار عاجلة

افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط 518 مخالفة مرورية و350 حالة إشعال طريق بحملة أمنية بالإسماعيلية

Google+ Print
ضبط 518 مخالفة مرورية و350 حالة إشعال طريق بحملة أمنية بالإسماعيلية ضبط 518 مخالفة مرورية و350 حالة إشعال طريق بحملة أمنية بالإسماعيلية

تمكنت حملة أمنية تحت إشراف اللواء محمد عنانى، مدير أمن الإسماعيلية, اليوم الاثنين, عن رفع عدد (350) حالة إشغال طريق وإزالة عدد (65) حالة عبارة عن (أكشاك، وتند)، وتحرير عدد (45) محضر إشغال طريق.

وضبط عدد ( 10 ) قضايا تموينية متنوعة عبارة عن (عدم الإعلان عن الأسعار، عدم حمل شهادة صحية مواد غذائية غير صالحة للاستخدام عبارة عن "ربع طن جبنة، 100 علبة زبادى".

وضبط 50 قاروصة سجائر أجنبية مجهولة المصدر وغير خالصة الرسوم الجمركية, كما ضبط عدد ( 30 ) قضية سرقة تيار كهربائى بالتنسيق مع قسم شرطة الكهرباء بالإسماعيلية.

وضبط ( 20 ) مخالفة لاشتراطات الأمن الصناعى وتم إخطار إدارة السلامة والصحة المهنية (جهة الاختصاص بمديرية القوى العاملة) لاتخاذ اللازم قانوناً.

كما تمكنت مباحث المرور من سحب عدد ( 148 ) رخصة "ما بين قيادة وتسيير وإزالة ( 124 ) ملصقات مخالفة وضبط ( 212 ) مخالفة مرورية متنوعة ( نموذج 125 ) وتحرير ( 16 ) مخالفة انتظار خاطئ، وتحرير ( 5 ) مخالفة السير عكس الاتجاه وحجز ( 13 ) دراجة نارية بدون ترخيص.

1.jpg

G52409d7481fb2.jpg

G52409d75963f7.jpg

G52409d77218d3.jpg

G52409d78312e3.jpg

G52409d792b91f.jpg

G52409d7a62fe7.jpg

G52409d7b5c28e.jpg

G52409d7c4ebc6.jpg

G52409d7d80502.jpg

G52409d7e2b957.jpg

G52409d7f2ffbb.jpg

G52409d80374f8.jpg

G52409d816248f.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365