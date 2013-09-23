ضبط 518 مخالفة مرورية و350 حالة إشعال طريق بحملة أمنية بالإسماعيلية

تمكنت حملة أمنية تحت إشراف اللواء محمد عنانى، مدير أمن الإسماعيلية, اليوم الاثنين, عن رفع عدد (350) حالة إشغال طريق وإزالة عدد (65) حالة عبارة عن (أكشاك، وتند)، وتحرير عدد (45) محضر إشغال طريق.

وضبط عدد ( 10 ) قضايا تموينية متنوعة عبارة عن (عدم الإعلان عن الأسعار، عدم حمل شهادة صحية مواد غذائية غير صالحة للاستخدام عبارة عن "ربع طن جبنة، 100 علبة زبادى".

وضبط 50 قاروصة سجائر أجنبية مجهولة المصدر وغير خالصة الرسوم الجمركية, كما ضبط عدد ( 30 ) قضية سرقة تيار كهربائى بالتنسيق مع قسم شرطة الكهرباء بالإسماعيلية.

وضبط ( 20 ) مخالفة لاشتراطات الأمن الصناعى وتم إخطار إدارة السلامة والصحة المهنية (جهة الاختصاص بمديرية القوى العاملة) لاتخاذ اللازم قانوناً.

كما تمكنت مباحث المرور من سحب عدد ( 148 ) رخصة "ما بين قيادة وتسيير وإزالة ( 124 ) ملصقات مخالفة وضبط ( 212 ) مخالفة مرورية متنوعة ( نموذج 125 ) وتحرير ( 16 ) مخالفة انتظار خاطئ، وتحرير ( 5 ) مخالفة السير عكس الاتجاه وحجز ( 13 ) دراجة نارية بدون ترخيص.