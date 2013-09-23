آبل تبيع 9 ملايين وحدة من الجيل الجديد للهاتف الذكى آى فون خلال أيام من إطلاقه

قطعت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل الطريق على المشككين بعد أن سجلت مبيعات أحدث أجيال الهاتف الذكى "آى فون" رقما قياسيا جديدا مع طرحه فى نهاية الأسبوع الماضى.

وأدت هذه المبيعات إلى ارتفاع سعر سهم آبل بأكثر من 5% فى مستهل تعاملات اليوم الاثنين بعد أن تراجع سعر السهم بشدة فى أعقاب الكشف عن هذا الجيل الجديد من الهاتف هو آى فون5 إس وآى فون5 سى فى وقت سابق من الشهر الحالى.

وكان عشاق هواتف آى فون قد اصطفوا فى صفوف طويلة أمام متاجر آبل فى مختلف مدن العالم من سيدنى بأستراليا إلى سان فرانسيسكو فى الولايات المتحدة ومن برلين فى ألمانيا إلى هونج كونج للحصول على أول دفعة من الجيل الجديد للهاتف.

وقال تيم كوك الرئيس التنفيذى لشركة آبل "هذا أول طرح لهواتف آى فون حتى الآن مع بيع أكثر من 9 ملايين وحدة مسجلة رقم مبيعات قياسى فى عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف أن "الطلب على هواتف آى فون الجديدة لا يصدق وفى حين أننا بعنا معروضنا الأولى من آى فون5 إس مازالت المتاجر تتلقى دفعات جديدة منه بانتظام".

يذكر أن الهاتف آى فون5 إس هو الأغلى والأكثر فخامة بين الهاتفين الجديدين حيث يتميز بمعالج أسرع وكاميرا ذات مواصفات أعلى بالإضافة إلى خاصية التعرف على بصمة أصابع المستخدم. كما جاء الطلب أقوى على النسخة الأقل سعرا ذات الغلاف البلاستيكى من الهاتف آى فون5 سى.

ويتم توفير آى فون5 سى بمجموعة متنوعة من الألوان وهى المرة الأولى بالنسبة لهواتف آى فون، حيث كانت تقتصر على اللونين الأبيض والأسود.

كان المحللون يتوقعون أن تتراوح مبيعات الجيل الجديد بين 6 و5 ملايين هاتف خلال الأيام الأولى من أسبوع طرحه رغم النقص الكبير فى المعروض من آى فون5 إس بسبب الصعوبات الإنتاجية التى واجهها إنتاج وحدات الاستشعار التى تتعرف على بصمة أصابع المستخدم والتى تعتبر أحد أهم السمات الجديدة فى الجهاز.

> وكل من آى فون5 إس وآى فون5 سى لهما نفس الخصائص الأساسية الموجودة فى الجيل السابق آى فون5 اللذين سيحلان محله. ويستهدف الهاتف آى فون5 سى العملاء الذين يتجهون إلى الهواتف المنافسة الأقل سعر التى تعمل بنظام التشغيل أندرويد الذى تنتجه جوجل وبخاصة فى الأسواق الصاعدة مثل الصين والهند.

ويعمل كل من آى فون5 إس وآى فون5 سى بنظام التشغيل آى.إو.إس7 الذى يعمل بالفعل على حوالى 200 مليون هاتف ذكى ليصبح أسرع نظم التشغيل انتشارا فى التاريخ.