البنك الدولى يخصص 700 مليون دولار لصحة النساء والأطفال

قرر البنك الدولى تمويل مشاريع بقيمة 700 مليون دولار بحلول نهاية 2015 من أجل صحة النساء والأطفال فى البلدان النامية، بحسب بيان نشر الاثنين.

وأعلن رئيس البنك الدولى جيم يونغ كيم هذا الالتزام أثناء الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

وتأتى هذه التمويلات الجديدة من المنظمة الدولية للتنمية، وكالة البنك الدولى التى تمنح هبات وقروضا بدون فوائد للدول الأكثر فقرا.

وقال رئيس البنك الدولى "يجب تسريع جهدنا الجماعى لإنقاذ حياة مزيد من النساء والأطفال ولدينا الدليل على أن التمويلات المرتكزة على نتائج لها تأثير كبير".

ويضاف التمويل بقيمة 700 مليون دولار إلى الوعد الذى أعلن فى سبتمبر 2010 لتقديم تمويلات بقيمة 600 مليون دولار بحلول العام 2015 وهذا ما قد تحقق "قبل سنتين من المهل المحددة".

وأضاف جيم يونغ كيم أن هذه التمويلات فعالة، مشيرا كمثال إلى أفغانستان، حيث تضاعف عدد النساء اللواتى يضعن أطفالهن فى بيئة مجهزة بوسائل طبية، وكذلك إلى بوروندى حيث ارتفع هذا العدد بنسبة 25% فى خلال سنة.

ويرى البنك أن تحقيق خطوات جديدة أمر ممكن إن تم الاستثمار ليس فقط فى تحسين البنى الصحية وإنما أيضا فى بنى تسمح بالحصول على المياه وعلى أجهزة صحية وعلى التربية.

وخلال السنوات العشر الأخيرة، أدت جهود المنظمة الدولية للتنمية إلى تلقيح نحو 600 مليون طفل وتوفير العناية قبل الولادة لـ194 مليون امرأة حامل ولأكثر من 29 مليون ولادة فى بيئة مجهزة طبيا.