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افتتاح أحد المستشفيات المهداة من المملكة العربية السعودية بالإسماعيلية

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افتتاح أحد المستشفيات المهداة من المملكة العربية السعودية بالإسماعيلية افتتاح أحد المستشفيات المهداة من المملكة العربية السعودية بالإسماعيلية

كتب : إنجي هيبة منذ 15 دقيقة

أعلن اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية، أن الفريق عبد الفتاح وزير الدفاع والإنتاج الحربي وافق على افتتاح أحد المستشفيات الميدانية الثلاثة المهداة من المملكة العربية لمصر بمحافظة الإسماعيلية، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 2 أكتوبر 2013، والذى تبلغ تكلفته نحو 180 مليون جنيه، بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني.

وأشار المحافظ إلى أنه يجرى حاليا الإعداد والتنسيق مع القوات المسلحة ومديرية الصحة والمحافظة لوضع الآلية الخاصة بكيفية التعامل مع المواطنيين وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم من خلال هذا المستشفى.

وكان محافظ الإسماعيلية قد استقبل بمكتبه اللواء أ.ح أحمد عبد الحليم مساعد رئيس أركان القوات المسلحة للشؤون الطبية والعلاجية، لبحث ومناقشة الخطوط العريضة والتنسيقات الخاصة بالاستعدادات لافتتاح هذا المستشفى الميداني الجديد لخدمة أهالي ومواطني الإسماعيلية.

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