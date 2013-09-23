كتب : سعاد أحمد منذ 9 دقائق

تمكن ضباط مباحث التموين بأسيوط، من ضبط 25 كيلو لحوم فاسدة، داخل أحد المطاعم الشهيرة بأسيوط.

ورد لمديرية أمن أسيوط، إخطارا من العميد عصام أبو شقة، يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين بأسيوط، من ضبط 25 كيلو لحوم فاسدة، داخل مطعم أطياب بشارع الجامعة بمدينة أسيوط، وذلك من خلال حملة شنتها مباحث التموين على المطاعم ومحلات بيع الأغذية، وبتحليل اللجنة الطبية للحوم تبين أنها لحوم فاسدة، وبسؤال المديرالمسؤول بالمطعم، مصطفى عبدالرحمن حسن، أفاد أن سبب فساد اللحوم هو انقطاع الكهرباء والحرارة الشديدة.

تم تحرير محضر رقم 13222 جنح قسم أول أسيوط لسنة 2013، وبالعرض على النيابة، أمر المستشار حمدي عبد العليم، بإعدام المضبوطات وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.