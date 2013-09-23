الأثري مديراً لـ «التطبيقي» والصقعبي أميناً لـ «البلدي»

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله ان مجلس الوزراء وافق امس على مشروع مرسوم بتعيين د.احمد صالح الاثري مديرا عاما للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدرجة وكيل وزارة.

وقال الشيخ محمد العبدالله في تصريح لـ «كونا» عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، ان مجلس الوزراء وافق كذلك على مشروع مرسوم بتعيين يوسف علي الصقعبي امينا عاما للمجلس البلدي بدرجة وكيل وزارة.

واضاف ان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتعيين كل من ميسرة جاسم الفلاح وغالب محمد العصيمي ومشعل مهدي عبداللطيف جوهر حياة بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة التعليم العالي.

وقال ان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتعيين كل من د.نبال خالد بورسلي ود.وليد احمد مراد الكندري في وظيفة امين عام مساعد بالأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بدرجة وكيل وزارة مساعد.

واضاف ان مجلس الوزراء وافق ايضا على مشروع مرسوم بتعيين كل من د.آدم عبدالله الملا وعبدالله علي بورسلي في وظيفة امين عام مساعد بجامعة الكويت بدرجة وكيل وزارة مساعد.

وذكر الشيخ محمد العبدالله ان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتعيين كل من عبدالمحسن خالد العنزي واحمد سليمان الحصان بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة الاشغال العامة.

وقال ان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتعيين كل من خالد محمد الشاهين وحسين عبدالله باتل الرشيدي نائبين لمدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر بدرجة وكيل وزارة مساعد.

واضاف ان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتعيين رياض يوسف الفرس في وظيفة امين عام مساعد بالامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بدرجة وكيل وزارة مساعد.

وقال ان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتعيين جاسم محمد النوري بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة الكهرباء والماء.

وذكر ان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتجديد تعيين نوال الفزيع بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة النفط.