بالصور| نجوم العالم يتجمعون على السجادة الحمراء لحفل "إيمي" الـ65

كتب : مروة مدحت الإثنين 23-09-2013 16:30

انطلق حفل توزيع جوائز إيمي الخامس والستين، والذي أقيم على مسرح نوكيا لايف بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وشارك في الحفل الكثير من النجوم العالميين من مختلف دول العالم، مثل الممثلة ليزلي مان، التي تألقت في فستان من الشيفون المقلم، والمخرج جاد أباتاو، والممثل ستيفن كولبير وزوجته إيفلين، وتألقت جولي بوين في فستان وردي اللون من الستان، مع تموجات وطيات واسعة في طرف الفستان.

كما ظهر الممثل آرون بول بصحبة لورين بارسيكيان، وهي مرتدية فستان بدون أكمام من الشيفون الواسع، وحضرت الممثلة سارة بولسون بفستان أحمر طويل، وبدت الفنانة كوني بريتون متألقة في فستان أخضر طويل ومطرز بالفصوص والخيوط الذهبية، وحضرت النجمة كيري واشنطن للحفل بفستان أبيض منقوش بالورود.

وظهرت الفنانة بيتسي براندت في فستان طويل بدون أكمام، وبه تدرج ألوان من الزهري إلى البني، وبدت الممثلة سيرت كوبي متألقة في فستان عاري الكتفين وردي اللون، يتميز بالبساطة وغير مطرز.

كما حضر للمشاركة في المهرجان الكثير من نجوم التليفزيون، مثل برونو تونيولي وتيري سيمور، وجيل سيمونز بفستان من الستان الأحمر، وكات ديلي بفستان أسود لامع، كما شهد الحفل حضور عدد كبير من المنتجين وصناع الدراما وعارضات الأزياء.