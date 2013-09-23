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"عشم" ينافس في مهرجاني "وهران" بالجزائر و"سلا" بالمغرب

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"عشم" ينافس في مهرجاني "وهران" بالجزائر و"سلا" بالمغرب "عشم" ينافس في مهرجاني "وهران" بالجزائر و"سلا" بالمغرب

كتب : فاطمة النشابي الإثنين 23-09-2013 17:00

تتوجّه المخرجة ماجي مرجان إلى الجزائر والمغرب، لمصاحبة فيلمها "عشم" الذي يستكمل مشواره الناجح بالمهرجانات السينمائية الدولية، حيث ينافس الفيلم في مسابقة الأفلام الطويلة بالدورة السابعة من مهرجان "وهران" للفيلم العربي التي تجري فعاليتها في الفترة بين 23 - 30 سبتمبر الحالي، ويحضر عرض الفيلم الممثل شادي حبشي الذي قام بالدور المحوري فيه.

ثم تنتقل ماجي مرجان إلى المغرب لحضور عرض فيلمها ضمن المهرجان الدولي لفيلم "المرأة بسلا" في المملكة المغربية، وذلك في يوم الخميس 26 سبتمبر بحضور الممثلة منى الشيمي التي شاركت بالفيلم، حيث ينافس "عشم" في المسابقة الرسمية للمهرجان الذي تنطلق دورته السابعة في الفترة بين 23 و28 سبتمبر.

يأتي هذا بعد أيام من فوز فيلم "عشم" بجائزتين من مهرجان "مالمو" للسينما العربية بالسويد، حيث فازت مخرجته ماجي مرجان بجائزة أفضل إخراج، كما فاز أحمد عبدالله وهشام صقر بجائزة أفضل مونتاج عن إنجازهما بالفيلم الذي شارك ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في المهرجان، وبهذا يبلغ عدد الجوائز التي جمعها الفيلم خلال مشواره بالمهرجانات السينمائية الدولية ثلاث جوائز، حيث حصل "عشم" قبلها على تنويه خاص من لجنة تحكيم المهرجان الدولي لأفلام الشرق في جنيف.

يذكر أن فيلم "عشم" يُعد هو التجربة الروائية الطويلة الأولى لماجي مرجان في مجال الإخراج، بعد عدة تجارب وثائقية ومتوسطة الطول، وهو أيضًا تجربتها الأولى في التأليف.

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