بالصور| ليلى غفران تعود للغناء بكليب "طال غيابك"

كتب : نورهان طلعت الإثنين 23-09-2013 18:05

عادت المطربة ليلى غفران إلى الساحة الغنائية بعد فترة غياب طويلة، وصدر لها اليوم على موقع شركة "عالم الفن" كليبها الجديد الذي يحمل عنوان "طال غيابك"، كلمات محمد نصار وألحان كريم محسن وتوزيع كريم عبدالوهاب وإخراج جميل جميل المغازي.

وصرح علي عبدالفتاح، المستشار الإعلامي لشركة "مزيكا"، أن تصوير الكليب تم في ستوديو خاص بالمريوطية، واستغرق تصويره يومين، وتدور فكرته في إطار حالة من الشجن والألم والاغتراب حول غياب الحبيب أو القريب أو الصديق.

وظهرت ليلى غفران مرتدية فستانًا أسود وتحمل الورود في يدها، في مشاهد تعبر عن افتقادها شخصًا ما في حياتها.

وتكلف تصوير الكليب حوالي 45 ألف دولار، وسيعرض حصريًا على قنوات "مزيكا" ابتداء من الخميس المقبل.