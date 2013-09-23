حلمي بكر: الحكم بحل "الإخوان" جاء متأخرا

كتب : هشام أمين الإثنين 23-09-2013 19:29

قال الموسيقار حلمي بكر إن الحكم بحل جمعية الإخوان المسلمين جاء متأخرا بعض الشيء، مشيرا إلى أنه كان يجب أن يصدر بعد أن فشل الحوار والتفاوض معه قيادات الجماعة أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وأوضح بكر في حديث لـ"الوطن" أن "هذه الجماعة لا علاقة لها بالوطن أو حتى بالدين، الذي استغلوا اسمه في ظل الفقر والجهل الذي يعانيه قطاع كبير من الشعب لبناء شعبية مزيفة، فلا يجب أن ننظر إلى أعدادهم، فهم مجموعة كبيرة من البلطجية، بل يجب أن تتصدى الدولة لهم وتضرب عليهم بيد من حديد".