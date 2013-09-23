فاضل: يلتقى طاهر أبوزيد لبحث إجراءات نقل بعثة المنتخب القومى إلى غانا

التقى المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدنى صباح اليوم "الاثنين" فى مكتبه بالوزارة الكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة، وذلك لبحث إجراءات نقل فريق المنتخب الوطنى المصرى والبعثة المرافقة له إلى مدينة كماسى بغانا عبر رحلة مباشرة للشركة الوطنية مصر للطيران، وذلك لأداء المبارة التى ستقام يوم 15 أكتوبر القادم بين منتخبى مصر وغانا فى التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل.

أكد فاضل خلال اللقاء على أهمية دعم وتشجيع الفريق القومى وتقديم كافة التسهيلات والعقبات لسفر وعودة المنتخب المصرى منتصرا بمشيئة الله.

ومن جانبه أعرب طاهر أبو زيد وزير الرياضة عن شكره وتقديره لوزير الطيران المدنى والشركة الوطنية مصر للطيران لدعمهم ومساندتهم للرياضة المصرية بصفة عامة والمنتخب المصرى بصفة خاصة.

جدير بالذكر أن اللقاء حضره كل من الكابتن حسام كمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران وحسين شريف رئيس القطاع التجارى بمصر للطيران.