مظاهرة في السودان ضد رفع أسعار البترول.. والشرطة تفرقها بقنابل الغاز

كتب : أ ف ب منذ 45 دقيقة

أكد شهود عيان، اليوم، أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، وسط السودان، خرجوا ضد رفع الحكومة لأسعار المواد البترولية.

وقال أحد سكان المدينة، طالبًا عدم ذكر اسمه: "عند التاسعة صباحًا تجمع في السوق الرئيسية للمدينة حوالي 1200 شخص أغلبهم من الشباب وبدأوا يهتفون (لا لا للغلاء، وثورة ثورة حتى النصر، وارحل ارحل)".

وأضاف أنهم "أغلقوا عددًا من الشوارع الرئيسية بوضع جذوع الأشجار والحجارة وأحرقوا الإطارات القديمة، وتصدت لهم الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع"، وتابع: "شاهدت سيارتين حكوميتين تحترقان".

وقال أحد المشاركين في مظاهرة انطلقت في الجزء الغربي من المدينة "لم نعد نستطيع الصبر أكثر من هذا والوضع لا يطاق، منذ ثلاثة ساعات ونحن نغلق طريقًا رئيسيًا".