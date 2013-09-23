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المخابرات التركية: 3 آلاف عضو من حزب العمال الكردستاني متواجدون في تركيا

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المخابرات التركية: 3 آلاف عضو من حزب العمال الكردستاني متواجدون في تركيا المخابرات التركية: 3 آلاف عضو من حزب العمال الكردستاني متواجدون في تركيا

ارشيفية

رفع جهاز المخابرات التركي تقريرا شاملا لمجلس الوزراء يؤكد استمرار وجود أعضاء منظمة حزب العمال الكردستاني في تركيا وخاصة في مدن جنوبي وجنوب شرقي تركيا وتقدر أعدادهم بثلاثة آلاف انفصالي منتشرين في ضواحي المدن والقرى والمناطق النائية إضافة لاستمرار القوة اللوجيستية للمنظمة.

ونقلت صحيفة “حرييت” اليوم الاثنين عن التقرير، تأكيده أن عدد مقاتلي الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري يصل إلى 7 آلاف مسلح أغلبهم من منظمة حزب العمال الكردستاني ، وأن المنظمة الانفصالية استغلت فرصة وقف إطلاق النار وبدأت في توزيع الأسلحة والمتفجرات والقنابل إلى مدن تركية أخرى بعد نقلها من ضواحي مدن دياربكر وهكاري وشرناق ، فيما ضبطت وحدات الأمن التركية 720 كيلوجراما من المتفجرات خلال الأشهر الستة الماضية.

وأوضح التقرير أن قيام أعضاء المنظمة الإرهابية بفرض ممارساتهم على الأكراد في مدن جنوبي وجنوب شرقي تركيا ، أدى إلى زيادة الانضمام لصفوفهم بعد الإعلان عن مرحلة المفاوضات بين والزعيم الكردي المسجون بجزيرة إيمرالي عبدالله أوجلان.

 

أ ش أ

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