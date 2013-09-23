دراسة: عمر الجد قد يحدد فرص إصابة أحفاده بمرض التوحد

كتب : أ ش أ الإثنين 23-09-2013 10:57

أظهرت أحدث الأبحاث الطبية أن عمر الجد والطفرات الجينية مرتبط بزيادة مخاطر إصابة أحفاده بمرض التوحد.

فقد كشفت الأبحاث التي أجريت فى هذا الصدد إمكانية ظهور أعراض مرض التوحد مبكرا بين الأطفال الذين يولدوا لاجداد أنجبوا في سن الخمسين وأكثر بالمقارنة بأقرانهم ممن يولدون للأجداد في سن صغيرة.

كانت الباحثون أجروا أبحاثهم، التي نشرت فى مجلة "جاما الطبية "، على أكثر من ستة آلاف طفل مريض توحد بالإضافة إلى 31 ألف طفل مريض إلا أن حالاتهم تحت السيطرة العلاجية، حيث وجد أن الأطفال الذين ولدوا لاجداد أنجبوا في سن الخمسين كانوا الأكثر عرضة للإصابة بمرض التوحد.

وتشيرالبيانات إلى أن الأجداد الذين أنجبوا فتيات في سن الخمسين كن أكثر عرضة بمعدل 1,79 ضعف للإصابة بمرض التوحد في الوقت الذي تصل هذه النسبة إلى 1,67 ضعف بين الأحفاد من الذكور.

وشدد الباحثون على أن فرص إصابة الطفل بمرض التوحد تعتمد بصورة كلية على عمر الأب والأم عند الإنجاب والذي يلعب دورا هاما في فرص الإصابة بهذا المرض اللاعين.

وقال الباحثون إن السبب وراء ارتباط هذة الطفرات الجديدة التي تجرى على مدى عمر في سلالة جرثومية تمتد من الأب إلى الأبناء إلى الحفاد تعمل على إحداث تغيرات جينية ذات صلة بمرض التوحد مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.