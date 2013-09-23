“خارج الأبجدية ” بالمسابقة الرسمية لمهرجان إسكندرية السينمائي الدولي

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي مشاركة الفيلم السوري الروائي القصير ” خارج الابجدية ” في المسابقة الرسمية للمهرجان .

“خارج الأبجدية” تأليف وإخراج “رلى الكيال”، هي مخرجة سورية تعيش وتعمل بالقاهرة، ومن بطولة نوار بلبل ورامز أسود ، إنتاج “معهد جنيف لحقوق الإنسان” في سويسرا ة.

الفيلم مأخوذ عن قصة قصيرة “لغة الآي آي” للكاتب المصري “يوسف إدريس”، ويعرض لنا عدد من القضايا منها : ” الفقر ، العنف ضد الأطفال، الظلم …”،

عبرت المخرجة السورية ” رلي الكيال ” عن سعادتها باختيار فيلمها “خارج الأبجدية” للمشاركة بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي .