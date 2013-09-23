بحث التعاون المشترك بين «الندوة» و«المجلس الإسلامي الدنماركي»

عكاظ (الرياض)

بحث الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي مع رئيس المجلس الإسلامي الدنماركي عبدالحميد الحمدي التعاون المشترك بين الجانبين، والبرامج التنموية والتعليمية والثقافية الموجهة لخدمة الشباب المسلم وتنمية مهاراتهم. جاء ذلك في لقاء الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي مع رئيس المجلس الإسلامي الدنماركي في مكتبه بالأمانة العامة، وقدم الحمدي عرضا موجزا لنشاط المجلس الإسلامي الدنماركي ودوره في خدمة المسلمين الذين يعيشون في الدنمارك، والإنجازات التي حققها، واحتياجات المسلمين هناك، في حين قدم الأمين العام عرضا لأبرز برامج الندوة الموجهة للشباب المسلم.