نصائح طبية حول القدم السكرى

الوقاية دائما وأبدا خير من العلاج، ومن الممكن أن يتفادى مريض السكر الكثير من مضاعفات القدم السكرى، والالتزام بقواعد الحياة الصحية فى مأكله ومشربه وبيئته ونظام حياته، يوضح الدكتور محمد على مطر استشارى علاج القدم السكرى، أهم الإرشادات العامة التى ينصح المريض باتباعها من أجل تفادى أى مضاعفات قد تحدث للقدم السكرى وهى كالتالى:

> التحكم فى مستوى سكر الدم، وذلك من خلال الالتزام بالحِمْيَة الغذائيَّة، واتّباع تعليمات طبيب السكر، والمراجعة الدورية له، إيقاف التدخين تمامًا، حيث إن التدخين ضار صحيا بجميع أنواعه وسبب رئيسى لتصلب الشرايين، تخفيض نسبة الدهون فى الدم وذلك من خلال التقليل من تناول الدهون الحيوانية، والامتناع عن تناول الأغذية المحتوية على كميات عالية من الكوليسترول؛ كصفار البيض، ومشتقات الألبان، واللحوم عالية الدهون كلحم الضأن، وعدم تناول الوجبات السريعة المقليَة فى الدهون، إضافةً إلى مزاولة الرياضة وبالذَّات المشى، والتأكد منِ انضباط معدلات الدهون فى الدم من خلال الفحص الدورى.

لافتاً إلى الالتزام بتخفيض وزن الجسم، حيث البدانة قد تؤدى إلى حدوث تصلب شرايين فى جميع أنحاء الجسم، إضافة إلى تزايد الحاجة إلى جرعات أكبر من الدواء المنظِّم لمستوى السكر فى الدم، لذا وجب على المريض العمل بكل وسيلة طبية سليمة علمياً على تخفيض وزنه.

و تخفيض ارتفاع ضغط الدم نظرا لأهميته، كعامل من عوامل الخطورة الكبرى لمرضى تصلب الشرايين، فإنه من الواجب العمل على خفض ارتفاع ضغط الدم فى مريض السكر.