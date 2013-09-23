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بالصور| إيمي 2013: ممثلات التليفزيون يبدأن التوافد على السجادة الحمراء

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بالصور| إيمي 2013: ممثلات التليفزيون يبدأن التوافد على السجادة الحمراء بالصور| إيمي 2013: ممثلات التليفزيون يبدأن التوافد على السجادة الحمراء

كتب : عمرو عز الدين منذ 42 دقيقة

بدأ توافد ممثلات التليفزيون المشاركات في العديد من المسلسلات المرشحة لجوائز "إيمي 2013" على السجادة الحمراء، لمسرح نوكيا لايف بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وذلك لحضور الحفل الخامس والستين لتوزيع جوائز إيمي.

وكانت من ضمن الحاضرات الممثلة مايم بياليك، والمرشحة لجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن مسلسل The Big Bang Theory، في فستان طويل من اللون الأخضر الداكن بأكمام شفافة من التل.

ووصلت أيدا الممثلة كاري بريستون، المشاركة في مسلسل True Blood، في فستان طويل عاري الكتفين من اللون الوردي الفاتح، وتسرحية شعر مميزة ولون أحمر داكن للشعر.

كما وصلت الممثلة آريل وينتر والطفلة أوبري آندرسن إيمونز من مسلسل Modern Family، وكانت آريل ترتدي فستانا من اللون الوردي بحزام من اللون الفضي.

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