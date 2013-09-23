"المرشدين السياحيين" بأسوان تعقد مقابلات مع خريجى "الإرشاد" بالجامعات

أكد عبد الناصر صابر نقيب المرشدين السياحيين بأسوان، أن النقابة من المقرر أن تعقد مقابلة شخصية لخريجى أقسام الإرشاد السياحى بمختلف الجامعات والمعاهد المصرية، ومن المقرر بدؤها السبت المقبل بمقر النقابة، موضحًا أنه سيعقبها دورة تأهيلية تستمر لمدة أسبوع، بناءً عليها يقبل العضو المؤهل للالتحاق بالنقابة.

وأضاف فى تصريحات خاصة، أن تلك المقابلات تعقد فى وقت صعب انحسرت فيه الحركة السياحية إلى مستويات لم تصل لها من قبل والتى وصلت إلى نسبة 1% فى بعض الأيام، مشيرًا إلى أن المرشدين استبشروا خيرًا لورود أنباء عن رفع الحظر لسفر السائحين لمنطقة البحر الأحمر، وسيعقبها بالتأكيد رفع الحظر عن الأقصر وأسوان فى الأسابيع القادمة.