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عاجل| انفجار جسم غريب بالقرب من مبنى الدفاع المدني بالسويس

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عاجل| انفجار جسم غريب بالقرب من مبنى الدفاع المدني بالسويس عاجل| انفجار جسم غريب بالقرب من مبنى الدفاع المدني بالسويس

كتب : محمد مقلد منذ 27 دقيقة

انفجر، منذ قليل، جسم غريب، وضعه مجهولون في صندوق القمامة أمام مبنى الدفاع المدني بحي الأربعين بالسويس، ما تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين، وهرعت قوات من الشرطة والجيش لمكان الانفجار الذي لم يسفر عن أي إصابات، وجارٍ فحص الجسم الغريب الذي انفجر من قبل خبراء المفرقعات بالجيش الثالث للتعرف عليه.

وقال اللواء خليل حرب، مدير أمن السويس، إن خبراء المفرقعات بالسويس يقومون حاليا بفحص مصدر صوت الانفجار الصادر من داخل صندوق كبير للقمامة بالطريق على مسافة 10 أمتار من مبنى قوات الحماية المدنية بحي الأربعين بالسويس، وأن مصدر صوت الانفجار لم يتسبب في أي إصابات بين المواطنين أو العاملين بمبنى الحماية المدنية.

وأكد مدير أمن السويس، أننا سنكشف عن مصدر صوت الانفجار وأسبابه فور انتهاء الفحص.

وكان صوت انفجار صدر من داخل صندوق للقمامة بميدان الأربعين بالسويس، بالقرب من مبنى الحماية المدنية بالسويس، وقامت قوات الشرطة بالسويس بفرض كردون أمني حول موقع صوت الانفجار.

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