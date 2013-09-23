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غدا.. الإعلان عن بدء تطبيق جزيئات الذهب النانومترية في علاج السرطان

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غدا.. الإعلان عن بدء تطبيق جزيئات الذهب النانومترية في علاج السرطان غدا.. الإعلان عن بدء تطبيق جزيئات الذهب النانومترية في علاج السرطان

كتب : أ ش أ الأحد 22-09-2013 21:29

يجرى، غدا، الإعلان عن بدء تطبيق علاج السرطان بجزيئات الذهب النانومترية على الإنسان، وذلك في مؤتمر صحفي بالمركز القومي للبحوث يضم كل من الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز، والعالم المصري الدكتور مصطفى السيد رئيس الفريق البحثي للمشروع، والدكتور حسين خالد رئيس المعهد القومي للأورام السابق والمشرف على المشروع بالمعهد.

وصرح شعلان بأن التجارب التي أجريت على علاج السرطان باستخدام جزئيات الذهب النانومترية بدأت منذ أكثر من 3 سنوات حيث توصل إلى تلك الطريقة العالم المصري الدكتور مصطفى السيد، وتم تشكيل فريق بحثي برئاسته وعضوية لفيف من الباحثين بالمركز وأجريت تجارب عملية مستفيضة، وعندما نجح الفريق في التغلب على الآثار الجانبية لهذا العلاج تم الاتفاق مع المعهد القومي للأورام على بدء تطبيق هذا العلاج على الإنسان.

وأضاف أنه سيسبق عقد المؤتمر الصحفي عقد اجتماع مغلق مع الدكتور مصطفى السيد، والدكتور حسين خالد حيث تلقى المركز موافقة معهد الأورام على بدء تطبيق هذا العلاج على الإنسان مع بعض التحفظات.

وأشار شعلان إلى أن التجارب المعملية أكدت فاعلية هذا العلاج في إيقاف نمو الخلايا السرطانية، وعدم وجود آثار جانبية لهذا العلاج على وظائف وأعضاء الجسم التي تتخلص منها بعد فترة محددة باستثناء الطحال الذي يتخلص من تلك الآثار بعد مدة أطول.

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