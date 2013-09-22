العلي لـ«الراي»: مجرد إشاعة وفاة طفل رضيع بسبب الزحمة

| كتب نواف نايف |

> نفى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي وفاة طفل رضيع نتيجة تأخر وصوله الى المستشفى بسبب الزحمة المرورية، معتبرا ان «ما نقل عبر (تويتر) في هذا الشأن امس مجرد اشاعة».> وقال العلي لـ«الراي» ان «غرفة العمليات في وزارة الداخلية لم تتلق اي بلاغ عن هذه القضية». مشيرا الى ان «الامر مجرد اشاعة تم تداولها وانتشرت سريعا».> وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت على نطاق واسع امس وفاة الطفل الرضيع ليوجه المغردون حملة انتقادات الى وزارة الداخلية ومسؤوليها فيما اطلقوا «هاشتاقات» متعددة تحمل انتقادات مباشرة لادارة المرور.> من جانب اخر، اكد العلي «ان هناك زحمة مرورية في مواقع معينة رغم الجهود الجبارة التي يبذلها قطاع المرور لتسهيل حركة السير»، مبينا انه تم «تحديد مواقع الزحمة وتحديدا في منطقتي الجابرية والرميثية وتم التحكم في عملية دخول وخروج المركبات لتفادي الزحمة في الطرق السريعة».