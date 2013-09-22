رئيس الوزراء الكويتى يلتقى السكرتير العام للأمم المتحدة فى نيويورك

التقى رئيس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد اليوم الأحد بمقر الأمم المتحدة فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، السكرتير العام للأمم المتحدة بان كى مون.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن اللقاء استعرض مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.. مشيرة إلى أن مون اطلع الشيخ المبارك على آخر مستجدات الأوضاع فى سوريا ونتائج لجنة التحقيق الدولية، مبينا فى هذا الشان أن الأمم المتحدة بصدد وضع تصور لمعالجة الأزمة السورية بكل جوانبها الإنسانية والسياسية، وما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيماوية.

كما أعرب بان كى مون خلال اللقاء عن ارتياحه لتطور العلاقات بين الكويت والعراق على ضوء النتائج الطيبة التى أسفرت عنها زيارة رئيس الوزراء الكويتى للعراق مؤخرا.

ومن جانبه، أكد الشيخ جابر المبارك أثناء اللقاء على موقف الكويت الثابت فى دعم كافة جهود الأمم المتحدة الرامية لحل المسائل الإنسانية وإشاعة السلام فى المنطقة.

يذكر أن رئيس الوزراء الكويتى يرأس وفد بلاده فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلا عن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.