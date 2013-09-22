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صندوق كويتي يعرض شراء 40% من "بجسكو" المصرية لاستشارات الكهرباء

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صندوق كويتي يعرض شراء 40% من "بجسكو" المصرية لاستشارات الكهرباء صندوق كويتي يعرض شراء 40% من "بجسكو" المصرية لاستشارات الكهرباء

كتب : الأناضول منذ 52 دقيقة

قالت الشركة الاستشارية لهندسة القوى الكهربائية "بجسكو" التابعة لوزارة الكهرباء المصرية، إنها وافقت على عرض من صندوق المركز الاستشاري الكويتي، لشراء حصة رئيسية من أسهم الشركة، بعد تخارج شركة بكتل الأمريكية منها.

وقال مصبح المدير التنفيذي لشركة بجسكو، لوكالة الأناضول ، اليوم الأحد إن الشركة تلقت بشكل رسمي خطاب نوايا من الصندوق الكويتي، لشراء حصة من أسهم الشركة تصل إلى 40%.

وأضاف مصبح أن إدارة الشركة وافقت على بيع 20% من أسهمها للصندوق الكويتي، وأنه في حال عدم تلقى الشركة عروضا أخرى بشكل رسمي، فإنها لا تمانع في بيع نسبة الـ 20%، الأخرى إلى الصندوق الكويتي.

وقال إن قيمة العرض الكويتي تصل إلى نحو 80 مليون جنيه ( 11.6 مليون دولار )، مقابل شراء الـ40% من حصة الشركة.

وتأسست شركة بجسكو عام 1993، وتعمل في مجال الاستشارات الهندسة الخاصة بإدارة بناء محطات الكهرباء والمرافق المتصلة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء، إن بجسكو تلقت عروضا "شفهية" لم ترق حتى الآن للشكل الرسمي من أحد صناديق الاستثمار الإماراتية لشراء 20% من أسهم الشركة، وكذلك عرضا من شركة بلتون المصرية، التي لم تحدد الحصة التي ترغب في شرائها أو قيمتها.

ويتوزع هيكل ملكية بجسكو بواقع 20% للشركة القابضة لكهرباء و‏15% لهيئة الموارد النووية و‏5%‏ لشركة النظم للاستشارات والدراسات التابعة لقطاع الكهرباء، و‏20%‏ للبنك التجاري الدولي، بينما كانت شركة بكتل الأمريكية تمتلك ‏40%‏، قبل أن تبيع حصتها بمبلغ 70 مليون جنيه، قامت بجسكو بشرائها عبر مساهمات قطاع الكهرباء، وتم سداد قيمة العملية على 3 دفعات أخرها شهر أغسطس/آب الماضي.

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