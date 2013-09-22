وزير الخارجية الجزائري يرأس وفد بلاده في اجتماع "الجمعية العامة للأمم المتحدة"

بوتفليقة يعول على وزير خارجيته لترتيب أوراق الدبلوماسية الجزائرية

كتب : أ ش أ منذ 7 دقائق

يرأس وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمضان العمامرة، وفد بلاده في الاجتماع الـ68 للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي سينعقد في نيويورك خلال الفترة بين 24 سبتمبر الجاري وحتى 2 أكتوبر المقبل.

ويعد هذا الاجتماع هو أول اختبار دبلوماسي كبير لوزير الخارجية الجديد الذي عُين في 11 سبتمبر في التعديل الوزاري الأخير، ويتوقع أن يجرى لعمامرة ـ خلال وجوده في نيويورك ـ محادثات ثنائية مع العديد من المسؤولين الأجانب.

وأفادت الأنباء بأن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة يعول كثيرًا على وزير الخارجية الجديد لترتيب أوراق الدبلوماسية الجزائرية، حيث إن تعيين مراد مدلسي على رأس الدبلوماسية الجزائرية، بالإضافة إلى مرض بوتفليقة أدى إلى تدهور الوضع الدبلوماسي للجزائر بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة إذ أصبح صوت الجزائر غير مسموع على الساحة الدولية وفقدت الجزائر ثقلها في القضايا التي تهمها مباشرة مثل منطقة الساحل وليبيا.

ومن بين المهام الأخرى المنوطة للعمامرة تنظيم وضع البعثات الجزائرية في الخارج؛ حيث باتت الفوضى أمرًا ملموسًا في العديد من السفارات والقنصليات الجزائرية في جميع أنحاء العالم، وعلم أنه يتم حاليًا وضع اللمسات الأخيرة لاعتماد حركة جديدة في السلك الدبلوماسي.